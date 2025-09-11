Российский губернатор объявил о тяжелой ситуации из-за атак ВСУ и обратился к жителям

В части Белгородской области — в столице региона и прилегающем к ней районе — сложилась тяжелая ситуация из-за массированных атак ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник обратился к жителям области с призывом максимально внимательно относиться к информации официального канала, который оповещает об опасности ударов дронов вооруженных сил Украины.

«Тяжелая обстановка сейчас. Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров», - поделился подробностями Гладков. По словам губернатора региона, как и вчера, школы работают дистанционно.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 сентября ВСУ выпустили по территории Российской Федерации почти два десятка БПЛА. Только в Белгородской области сбили 5 беспилотных летательных аппаратов.