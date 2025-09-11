«Загоняют в тупик»: в России высказались об идеи Макрона ввести войска на Украину

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал тупиковой идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного военного контингента на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Ранее о своей готовности на ввод военных заявляли Франция, Великобритания и Эстония.

«Макрон и ему подобные тянут на переговоры заранее непроходные условия. В простонародье это называется тянуть дохлого кота. Они специально вбрасывают эту идею, обсуждают ее, загоняя переговоры в тупик. Это их главная задача. Россия говорит, что этого не будет, а они в ответ — сколько стран готовы поехать, там-то и там-то они будут дислоцироваться и так далее», — заявил Константинов.

Председатель крымского парламента подчеркнул, что иностранные военные не принесут мир Украине: они интервенты, а «судьба интервентов, приходивших на земли исторической России в разные эпохи — одна и та же.