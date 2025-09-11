В Польше сделали признание о военном конфликте с Россией

Польша не готова к гипотетическому военному конфликту с Россией.

Об этом заявил представитель правой партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, передает Politico.

«Мы абсолютно не готовы к этому конфликту. Мы потратили десятки миллиардов долларов на оружие, которого не будет у нас через несколько лет, а когда оно у нас появится, какая от него будет польза?» — отметил Ментцен.

По словам политика, Польша «проспала» революционное усиление роли беспилотников в военном деле, которое повлияло на ход украинского конфликта. В материале подчеркивается, что некоторые военные эксперты в Польше также обратили внимание на этот вопрос.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши.

Представитель Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая позже заявила, что в Польше нашли обломки уже 12 дронов.