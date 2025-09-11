119-я бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла почти всю свою технику — теперь ее подразделения будут использоваться для пополнения 225-го и 78-го полков на сумском направлении, сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

© Lenta.ru

«На сумское направление переброшены подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил источник агентства.

Бойцы ВС РФ "Гризли" и "Кипиш" случайно взяли в трубе в плен солдат ВСУ

По его информации, военнослужащие бригады будут направлены для пополнения штурмовых подразделений 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Ранее сообщалось, что более сотни штурмовиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, которая действует в Сумской области, числятся пропавшими без вести.