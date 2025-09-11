Марочко: до двух взводов ВСУ рискуют попасть в окружение у Шандриголово в ДНР

ВС России взяли под огневой контроль северо-западные окраины населённого пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв их в окружение.

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что в окружение рискуют попасть до двух взводов ВСУ.

«Совокупность действий наших войск ведёт к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооружённых формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее также сообщил, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.