Над российским регионом сбили несколько украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России сбили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», - написал глава региона.

Гусев отметил, что в результате атаки пострадавших и повреждений на земле нет.

Руководитель области добавил, что в Воронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом в регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

