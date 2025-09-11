В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку дальнобойным оружием

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) сообщили, что ВСУ нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — передаёт РИА Новости.

Ранее спецкорреспондент RT Александр Пискунов сообщил, что в Донецке раздались взрывы.

Позже стало известно, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ была повреждена Республиканская областная травматология.