В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку дальнобойным оружием
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) сообщили, что ВСУ нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:12 — город Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — передаёт РИА Новости.
Ранее спецкорреспондент RT Александр Пискунов сообщил, что в Донецке раздались взрывы.
Позже стало известно, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ была повреждена Республиканская областная травматология.