США и Япония начинают крупнейшие совместные учения

США и Япония с 11 сентября начинают крупнейшие в своём роде совместные учения Resolute Dragon 25.

По данным РИА Новости, они охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо.

Целью учений станет отработка сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях. Кроме того, они впервые будут включать в себя испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon.

Уточняется, что участие в учениях примут более 14 тыс. военнослужащих сил самообороны Японии и около 5 тыс. представителей вооружённых сил США.

В конце августа в Kyodo писали, что США и Япония проведут учения по развёртыванию ракетных комплексов Typhon.