Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины

Взрыв произошел в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости". В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога. 9

сентября в Сумах пропало электричество после взрыва.

Несколько районов областного центра оказались полностью обесточены. 7 сентября стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали заселяться в Сумах в пустые или заброшенные дома. При этом мирные жители продолжают покидать город.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.