Трамп: дроны не должны были находиться у территории Польши

Германия готова направить два многоцелевых истребителя Eurofighter на границу с Польшей на фоне инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Германия собирается направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей", - говорится в сообщении. В ночь на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский. В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Запад и Украина призвали усилить антироссийские санкции, а Польша запросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с дронами.