Польша обратилась к союзникам за помощью

Польша запросила у своих союзников дополнительные системы ПВО. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Варшава хочет получить дополнительные меры обороны, которые позволят ей защититься от воздушных атак и БПЛА. Это произошло после сообщения премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что воздушное пространство его страны нарушили несколько российских БПЛА.

«Польша запросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии для борьбы с дронами», — сообщает издание.

Ранее Минобороны России прокомментировало инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши.