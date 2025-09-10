Польша и Белоруссия обменивались информацией о полетах дронов

Власти Польши и Белоруссии ночью 10 сентября взаимно обменивались информацией о полетах беспилотников. Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула в эфире телеканала TVN, передает РИА Новости.

© Global look

«Белорусы предупреждали нас, что через их воздушное пространство к нам направляются беспилотники <...> Наш ответ был положительным, то есть мы передали Белоруссии данные об объектах, направляющихся в их сторону», — сказал он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Белоруссия в ночь с 9 на 10 сентября сообщала Варшаве о дронах.