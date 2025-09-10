«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после инцидента с дронами в Польше, об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 16:40 по московскому времени 10 сентября в эфире прозвучало слово «ихтиоз».

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне удара по кабмину Украины

До этого «Радиостанция Судного дня» передала сообщение 8 августа со словами «отель» и «ларек». За несколько часов до этого станция выдала слово «дымоскальп». Сообщения прозвучали на фоне информации об ударе по зданию кабинета министров Украины.