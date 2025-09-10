Польша сбивала БПЛА ракетами за два миллиона долларов

Польша сбивала дроны американскими ракетами AIM-120C7 стоимостью почти два миллиона долларов за единицу. Соответствующее фото опубликовал депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк, передает российская журналистка Юлия Витязева.

© Соцсети

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью на территорию республики залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить, местоположение остальных продолжают устанавливать. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны, были российскими.

«Поляки сбивали пенопластовые дроны ракетами AIM-120C7 стоимостью почти два миллиона долларов за единицу», — написала Витязева.

К своему посту она прикрепила фотографию обломков ракеты, которой поделился Стефанюк.

AIM-120C7 является американской авиационной ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности. Она предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.