Военный эксперт Михаил Онуфриенко допустил, что страны Прибалтики могут быть причастны к ударам дронов по российской территории. Он обратил внимание, что в пользу такой версии говорят, в том числе, сообщения местных жителей.

«Мы помним налеты на аэродромы и объекты, расположенные непосредственно в Ленинградской области. Сомнений в том, откуда эти дроны запускаются, у меня и у многих людей – особенно тех, кто живет в Прибалтике, – нет. Зачастую о том, что начинается атака на какой-то из наших объектов, первыми сообщали именно жители Прибалтики», – отметил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru.

По мнению Онуфриенко, защитить российские регионы от подобных атак можно только радикально изменить ситуацию на стороне, которая их поддерживает. Эксперт напомнил, что Россия не наносит удары по территориям стран НАТО, оказывающим помощь Украине, и выразил убеждение: без возможности снабжать киевскую власть вооружением угроза уменьшится.

Далее Онуфриенко заявил, что, по его мнению, вывода из строя киевского режима – единственный путь прекратить поступление вооружений и, как следствие, угрозу снабжения. Эта позиция он высказал как вывод из текущей логики конфликта.

Ранее также высказывались предположения, что массовые налеты дронов могут служить поводом для расширения военной помощи Украине и новых санкций против России.