ВВС США хотят продлить срок службы устаревших ядерных ракет

Газета.Ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность продления срока службы устаревших межконтинентальных ядерных ракет Minuteman III компании Boeing до 2050 года. Об этом сообщает Bloomberg.

© Global look
«Задержки в программе Sentinel означают, что ВВС придется эксплуатировать устаревающие ракеты Minuteman III дольше, чем планировалось — возможно, значительно дольше», — сообщило управление по контролю над государственными расходами (GAO).

Ракеты Minuteman III находятся на боевом дежурстве вооруженных сил США с 1970-х годов и составляют наземную часть их ядерной триады. Продление эксплуатации может стать запасным вариантом из-за задержек и роста стоимости новой ракеты Sentinel компании Northrop Grumman. Первоначально Sentinel планировалось развернуть в 2029 году, но постановка на вооружение новых ракет перенесена с 2023 на 2028 год, а общая стоимость программы выросла до $141 млрд.

Военные представители ВВС сообщили аудиторам Конгресса, что возможно продлить срок службы устаревающих ядерных ракет Minuteman III до 2050 года. Однако в этом случае есть риски отказа электроники и наземных систем. Текущий план предполагает вывод всех 400 Minuteman III к 2039 году с последующей установкой новых Sentinel, включая ремонт и строительство шахт, не ослабляя ядерную готовность страны.