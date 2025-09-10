Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях на помощи СВО военного блогера Романа Алехина, который отслужил в подразделении 23 дня и за это время стал полным кавалером орденов подразделения. Видео с оценкой ситуации, в котором оказался Алехин, Алаудинов опубликовал в Telegram.

На выложенных кадрах Алаудинов отмечает, что Алехина в СМИ часто связывают с чеченским спецназом. «Ай-яй-яй, ой-ой-ой, он (Алехин) когда-то с ним (с Алаудиновым) здоровался и даже был в "Ахмате"», — рассказал командир подразделения.

Кто такой Роман Алехин и в чем его обвиняют? Алехин -- военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой. Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком. 9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей.

Генерал напомнил, что Алехин помогал спецназу на протяжении «двух с чем-то лет» — закупил тысячи радиостанций и оборудования для них. «Теперь вопрос (...). Даже если бы он и совершил это преступление, какое должно отношение это иметь к спецназу "Ахмат"? (...) Второй вопрос — если он виноват, органы должны разобраться», — отметил командир спецназа. Алаудинов подчеркнул, что до тех пор, пока силовики «не примут по Алехину решения», тот остается для генерала человеком, который очень много помогал спецназу.

Не в моем духе отказываться от человека всего лишь из-за того, что кто-то закинул какой-то ролик Апти Алаудинов

Ранее сообщалось, что управление МВД России по Курской области проводит проверку после публикаций о возможных махинациях Алехина. Коллеги военблогера обвинили его в «подставе» всего российского волонтерского движения.