Военный корреспондент Александр Коц считает, что ситуацию с прилетевшими в Польшу беспилотниками пытаются «раздуть», чтобы привлечь на сторону Украины президента США Дональда Трампа. Об этом Коц рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

Ранее польские власти сообщили, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты. Пострадавших нет.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

В Минобороны Белоруссии заявили, что оповещали Польшу и Литву о приближении «неизвестных летательных аппаратов» к их территориям. Военные подчеркнули, что это позволило польской стороне оперативно отреагировать на беспилотники.

«Во-первых, если бы не белорусы, поляки бы и вовсе могли проспать залет дронов на их территорию. Могли бы спасибо сказать, вместо того, чтобы сейчас гнать военные колонны к границе с Белоруссией», - так это прокомментировал Коц.

Он добавил, что в небе над Польшей могли быть сбиты украинские дроны, но «кто ж теперь об этом расскажет». По мнению Коца, инцидент будет использоваться для «разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной».