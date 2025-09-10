Показательная порка: российские дроны уничтожают ВСУ у восточных границ НАТО

Массированный удар ВС России, нанесенный высокоточным оружием по военным целям на Украине, был похож на показательную порку и одновременно предупреждение Европе. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Минобороны России, целями массированного удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов, где «осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и беспилотников.

Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что по оценке ряда мониторинговых каналов, удар стал самой массированной ракетной атакой за последние четыре месяца.

«Удары по Львову, Ровенской области, Луцку и Калушу демонстрируют намерение держать под прицелом глубину украинского тыла и транспортные узлы, связанные с военными поставками из Польши и Румынии», — написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев отметил цикличность атак ВС РФ и то, что направления ударов постоянно меняются, что мешает нарастит противовоздушную оборону в каком-то конкретном районе.

«Вооруженные силы Украины вынуждены держать ПВО в постоянной готовности, расходуя дорогостоящие западные ракеты на дешевые БПЛА-приманки. А это значит, что к моменту главного удара оборона будет оголена», — пояснил он.

Уже известно, что несколькими ракетными ударами уничтожены военные предприятия в Виннице. Под Житомиром оказался под прицелом военный аэродром «Озерное». Мощные взрывы и пожар на его территории подтверждают, что попадания пришлись по складам с боеприпасами и емкостям с топливом.

Что делать, если увидели беспилотник: понятная инструкция

При этом по тревоге в Польше были подняты самолеты ПВО, «которые с воздуха наблюдали как горят и взрываются объекты ВСУ в приграничье», констатировала газета.