Армия Польши перебрасывает свои подразделения к границе с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Позднее МВД Польши сообщило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

В Минобороны РФ прокомментировали заявления Польши об инциденте с дронами

На этом фоне пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что НАТО применило четвертую статью Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в Польше.