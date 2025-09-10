Военный рассказал о «супероружии» против морских дронов ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Черноморского флота есть «супероружие» против безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Дандыкин заявил, что ВСУ активно использовали катера-беспилотники в 2023-2024 годах. По его данным, сейчас эти катера эффективно уничтожаются.

«Сейчас практически все, что выходит в Черное море со стороны ВСУ, уничтожается силами Черноморского флота», - подчеркнул Дандыкин.

Он отметил, что морские базы России укреплены противодроновыми системами. Дандыкин добавил, что у ВС РФ есть «целый спектр» систем уничтожения безэкипажных катеров с кораблей и с воздуха.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 10 сентября был уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Катер был уничтожен силами Черноморского флота.