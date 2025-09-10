Военные осведомители под присягой обвинили Пентагон в сокрытии информации об НЛО

На слушаниях в Конгрессе США под присягой выступили военные осведомители, заявившие, что лично становились свидетелями неопознанных воздушных явлений (НВЯ), и обвинили правительство в многолетнем сокрытии доказательств и репрессиях в отношении тех, кто пытался говорить об этом публично.

В Конгрессе США разгорается новый виток скандала вокруг темы неопознанных воздушных явлений, более известных как НЛО. На публичных слушаниях, организованных целевой группой по надзору под руководством республиканки Анны Паулины Луны, под присягой выступила группа ветеранов и осведомителей. Они не только предоставили детальные показания о своих встречах с необъяснимыми объектами, но и впервые обвинили правительство в целенаправленном сокрытии доказательств и преследовании тех, кто решается говорить правду. На слушание продемонстрировали ранее засекреченного видео, предоставленного конгрессменом Эриком Берлисоном. На кадрах, снятых у побережья Йемена 30 октября 2024 года, запечатлен таинственный сферический объект, в который была выпущена ракета. Однако после прямого попадания объект не был уничтожен, а продолжил полет по первоначальной траектории, что противоречит всем известным законам физики и возможностям современной техники.

Журналист Джордж Нэпп, давно занимающийся расследованиями в области уфологии, заявил, что продемонстрированное видео — лишь капля в море. По его данным, существует целый секретный сервер, на котором хранится обширный банк подобных записей, доступ к которому категорически закрыт как для Конгресса, так и для общественности. Нэпп утверждает, что полученные им из закрытых источников правительственные документы недвусмысленно подтверждают реальность этих явлений: «Они могут летать в строю, они маневренны и превосходят по своим характеристикам любые известные самолеты, включая наши». Бывший офицер военной полиции ВВС Начетелли рассказал о пяти необъяснимых инцидентах, свидетелем которых он стал в 2003–2005 годах на базе Ванденберг в Калифорнии, назвав новые видео «исключительными доказательствами».

Ветеран ВВС Дилэн Борланд подробно описал, как в 2012 году наблюдал взлет «стометрового равностороннего треугольника» с базы Лэнгли в Вирджинии. После того как он сообщил об этом, его военная карьера мгновенно пошла под откос, и он столкнулся с постоянным давлением. Не менее поразительный рассказ представил ветеран ВМС Александро Уиггинс. С борта корабля USS Jackson у побережья Калифорнии в феврале 2023 года он наблюдал, как «самосветящийся объект в форме крестика-нолика» появился из океана и соединился с тремя аналогичными объектами, после чего вся группа НЛО с огромной скоростью исчезла.

Демократ Жасмин Крокетт, выступая от имени скептиков, заявила, что NASA не нашло доказательств внеземного происхождения НВЯ, призвав сосредоточиться на их потенциальной угрозе национальной безопасности и инфраструктуре, предположив, что их происхождение может быть гораздо более приземленным.