Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые сбили над Польшей, прилетели со стороны Украины. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Дипломат недавно покинул здание Министерства обороны Польши, куда его вызывали на фоне сообщений о вражеских дронах.

— Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины, — цитирует политика РИА Новости.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, над территорией страны прошедшей ночью зафиксировали 19 беспилотников. Он также утверждает, что все БПЛА летели со стороны Белоруссии.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении дронов, пересекших воздушное пространство страны.

Впоследствии Туск созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства.

Также Туск заявил, что страна попросит НАТО о применении четвертой статьи после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным иностранных западных СМИ, альянс не расценивает инцидент с БПЛА в Польше как атаку.