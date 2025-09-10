НАТО применило статью своего Устава из-за инцидента с БПЛА в Польше

Североатлантический альянс применил статью 4 Устава НАТО из-за инцидента с влетевшим беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка, передает телеканал Polsat.

«НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора. Консультации в рамках этой процедуры уже состоялись», — подтвердил представитель правительства республики.

Статья 4 Устава НАТО предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если, по мнению какой-либо из стран — участниц альянса, «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава попросит военный блок о применении статьи 4 Устава альянс после инцидента с дронами.

Он также уточнил, что польская сторона намерена попросить союзников увеличить поддержку ее военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.