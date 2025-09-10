Армия Китая отказалась от автоматов QBZ-95 по схеме булл-пап, выбрав QBZ-191

На прошедшем недавно в Пекине юбилейном параде военнослужащих вооружили автоматами QBZ-191. Как отмечает Telegram-канал "Моя оборона - новости мирового ВПК", даже бойцов вспомогательных частей на этом грандиозном мероприятии снабдили этим стрелковым оружием, впервые представленным в 2019 году.

В то же время выполненные по схеме "булл-пап" автоматы QBZ-95, состоявшие на вооружении НОАК тридцать лет, перестают быть основными. Получается, что несмотря на эффектный внешний вид этого оружия, его недостатки перевешивают преимущества, если принято решение заменить его на изделия, имеющие традиционную компоновку и использующие патроны 5.8×42 мм.

Все "девяносто пятые" со временем будут отправлены на склады, а пока они еще продолжают встречаться в частях различных родов войск.