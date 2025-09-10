«Это была провокация»: генерал о сбитых БПЛА в Польше

Ситуация со сбитыми в Польше беспилотниками является провокацией со стороны Украины. Такое мнение высказал в беседе с «Аргументами и фактами» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил сегодня о том, что ночью было нарушено воздушное пространство страны и сбито большое количество беспилотников. Он обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. При этом Туск не привел доказательств того, что БПЛА были запущены Россией.

По мнению генерал-майора Владимира Попова, российские военные не могли настолько ошибиться, чтобы «залететь за линию государственной границы Польши на 50−60 километров».

«Поэтому, думаю, что это была провокация со стороны Украины», — считает военный эксперт.

Он обратил внимание на то, что у Украины есть возможность использовать БПЛА российского производства.

«Сбили в свое время, он остался в хорошем состоянии, восстановили и в нужное время осуществили пуск», — пояснил Попов.

Предсказаны вероятные последствия инцидента с дронами над Польшей

Напомним, что ранее официальный представитель избирательного штаба кандидата в президенты Польши Гжегожа Михала Брауна Кристоф Фигура резко высказался о ситуации со сбитыми над территорией страны БПЛА. Он призвал премьер-министра Дональда Туска задуматься над происходящим, и над тем, что Польшу могут пытаться втянуть «в чужую войну».