Российские ракеты распылили западную помощь, прибывшую в украинский Калуш

Украинские СМИ заявляют о мощнейшей за последние 4 месяца атаке российских ракет и БПЛА по западным регионам Украины. При этом местные власти в соцсетях честно признают, что целью были промышленные предприятия и склады. Причем упор ночью был сделан именно на ракеты: в какой-то момент украинские мониторинговые группы зафиксировали над территорией Незалежной до 40 штук «крылатых боеприпасов». Все они нашли свои цели.

С утра паблики западных регионов Украины заполонили видео и фото горящих объектов - в Виннице, во Львове, в Ивано-Франковском Калуше. Не молчали и местные власти. Администрация города сообщила, что город атаковали 11 крылатых ракет и 26 «Гераней», после чего перестали работать несколько промышленных предприятий. Понятно, что речь идет о военном производстве. Серия мощных взрывов прогремела в Калуше Ивано-Франковской области. В этом городе, напомним, создан логистический хаб, через который идут поставки вооружения и комплектующих для военного производства из Польши и Словакии. Видимо, очередная партия поставок так и не доедет до пунктов назначения.

Мэр Львова Садовый сообщил, что «на город летели около 60 «Гераней» и более 10 ракет». Результатом стал горящий склад, который до сих пор не могут потушить. Взрывы гремели и в районе Дорогобыча. Под Луцком ракеты разнесли некое промышленное предприятие в посёлке Цумань, пожар тушили несколько часов. В Ровенской области удары наносились по Варашу. В Житомирской области под ударом оказались производственные цеха. Ближе к утру «Герани» атаковали Киевскую область - в районе города Обухов и опять территорию Трипольской ТЭС. Взрывы слышали со стороны аэродрома «Васильков».