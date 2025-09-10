Премьер Нидерландов заявил об участии голландских F-35 в операции против БПЛА в Польше

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что голландские истребители F-35 поддержали Польшу в операции по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Схоф сообщил в социальной сети Х.

«Я только что выразил свою поддержку премьер-министру Польши Дональду Туску и связался с генсеком НАТО Марком Рютте. Хорошо, что нидерландские истребители F-35 смогли оказать поддержку», – написал Схоф.

Схоф также подчеркнул неприемлемость нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками других стран. В данном инциденте он обвинил Россию. Однако конкретных доказательств этой версии не представил.

«Это очередное доказательство того, что агрессивная война России представляет угрозу европейской безопасности», – заявил премьер-министр Нидерландов.

Польский премьер-министр Дональд Туск также заявил о том, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые «представляли опасность», и назвал их «российскими». Туск также не привел подтверждающих данных.

Председатель Комитета национальной обороны Польши Анджей Гжиба не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения в стране.

В свою очередь временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш уточнил, что российская сторона считает обвинения Варшавы беспочвенными, так как Польша не смогла доказать их якобы российское происхождение.