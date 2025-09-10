Паника в Купянске: ВСУ начали атаковать друг друга

Боязнь, что российские военные начнут форсировать Оскол, привела к перестрелке между подразделениями Вооруженных сил Украины в Купянске. Что происходит в городе, и стоит ли в ближайшее время ожидать его штурма ВС России, разбирались «Аргументы и факты».

Ранее западные источники сообщили, что российские военные готовятся к переправе через реку Оскол в районе Купянска. Одновременно отмечается давление на позиции противника с севера для ослабления способности оставшихся бойцов ВСУ удерживать город. При этом украинский инсайдер «Легитимный» сообщил о том, что Киев перебрасывает резервы с Сумского направления на Купянское.

По данным осведомленных источников, среди украинских войск в городе царят панические настроения из-за постоянных обстрелов артиллерией и тяжелыми ФАБами.

А страх перед вероятным наступлением российских войск заставляет ВСУ вступать в бой друг с другом, принимая «побратимов» за российских штурмовиков или разведчиков. Как это произошло в темное время суток неподалеку от купянского автовокзала в районе улицы Химушина, говорится в статье.

«Ниоткуда появившийся взвод попер на позиции ВСУ из тыла. Действовали активно и уверенно», — пишет Telegram-канал «Купянск наш».

По информации источников военкоров, отряд был принят за российский десант и по нему был открыт ураганный огонь. Бой продолжался долго, пока командованию не удалось выяснить, что расстреливают друг друга два отряда Вооруженных сил Украины. Как оказалось, с тыла заходили украинские резервы на ротацию, но после часовой перестрелки от них почти ничего не осталось.

При этом аналитики издания «Военная хроника» считают, что ВС РФ на сегодняшний день имеют большой опыт форсирования водоемов - Северского Донца, рек Волчья, Жеребец, Бахмутка - и вполне способны организовать переправу через Оскол.

«В случае успешной переправы обстановка на купянском направлении может измениться радикально, и освобождение города существенно ускорится», — отметили они.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что ВС РФ взяли под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы в районе Купянска Харьковской области. Ранее он использовался ВСУ.