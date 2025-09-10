Ордаш: дроны влетели на территорию Польши со стороны Украины

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что беспилотники, о которых ранее сообщили польские власти, залетели на территорию страны со стороны Украины. Об этом дипломат сказал журналистам после визита в МИД Польши, куда был вызван на фоне инцидента.

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — подчеркнул Ордаш.

По его словам, польская сторона вручила ему ноту протеста, однако никаких подтверждений российского происхождения аппаратов представлено не было.

Дипломат отметил, что российская позиция была доведена до польского МИДа.

