Вооруженные силы России нанесли один из самых масштабных ударов за последние месяцы, обострив обстановку на нескольких стратегических направлениях. Как сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации, Запад оказался не готов к стремительному развитию событий.

Удар по Западной Украине

РФ провела массированную атаку вражеской территории — удары пришлись по Западной Украине и Киеву. Под огнем оказались Львовская, Житомирская, Волынская, Винницкая и Ивано-Франковская области. Москва использовала ракетное вооружение со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

По некоторые информации, в ночных атаках ставка была сделана на ракеты. Основные цели — стационарные объекты инфраструктуры двойного применения и чисто военные объекты, которые Россия ранее не трогала или которые противник успел восстановить. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что по оценке ряда мониторинговых каналов, удар стал самой массированной ракетной атакой за последние четыре месяца.

При этом Польша утверждает, что 14 БПЛА залетели на территорию страны. Их класс пока не определен. Под удар якобы попал аэропорт Жешув и другие военные объекты на польской территории.

Отмечается, что важным в этой ситуации является реакция украинской и польской сторон. Как отметил военный блогер Юрий Подоляка, украинцы в соцсетях требуют вступления Польши в войну с Россией, однако поляки на это не ведутся.

«И все это происходит на фоне вчерашнего ракетного удара Израиля по Катару, за который официальный Тель-Авив не получил никаких особых упреков не только от той же Польши, но и вообще от кого бы то ни было», — заметил эксперт.

Военкор Алексей Живов считает, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой. По его мнению, Киев запустил по соседям десяток дронов — в прошлом украинские власти допускали такие провокации.

Другую версию озвучил канал «Два майора». Авторы предполагают, что инцидент выглядит операцией прикрытия работы польской ПВО и ВВС по российским «Гераням» над Западной Украиной. Свидетельств захода российских дронов в польское воздушное пространство нет.

Переправа через Оскол

Западные источники сообщают, что российские военные готовятся к переправе через реку Оскол в районе Купянска. Одновременно отмечается давление на позиции противника с севера для ослабления способности оставшихся бойцов ВСУ удерживать город.

По некоторым данным, с этим связано снижение темпов продвижения на западном и северо-западном направлениях, где ранее ликвидировали крупные укрепрайоны. Не исключено, что ВС РФ перераспределяет силы для более масштабной задачи.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», форсирование крупных рек и искусственных водоемов один из ключевых элементов сражений за города. Если российские военные успешно переправятся через Оскол, то освобождение города ускорится.

Украинский инсайдер «Легитимный» пишет, что Киев перебрасывает резервы с Сумского направления на Купянское, однако уже поздно — в один момент такие действия приведут к массовому обрушению обороны.

ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

Удары в Донбассе

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по ключевым позициям противника в Донбассе: «Герани» били по объеткам в Дружковке, Краматорске и Славянске. Целями стали район ПВО, склады, гаражи с пикапами мобильных групп и передвижные ПЗРК.

«Судя по всему, командование ВС России решило не ломиться в лоб, а использовать проверенную тактику: обходы и разрушение логистики противника. И, похоже, это работает», — отмечает телеканал.

Сейчас ВС РФ продвигаются в Днепропетровскую область для того, чтобы перерезать пути снабжения в обход основных укреплений. Добропольский выступ стал неожиданностью для украинской армии. После охвата Славянско-Краматорская агломерации у ВСУ останется путь снабжения лишь через Харьковскую область — однако и тут российские дроны не дадут расслабиться.

Как отметил военкор Александр Коц, южные трассы на Доброполье и Александровку уже под плотным контролем беспилотников ВС РФ. По его словам, сейчас освобождение главного форпоста Киева в Донбассе уже не кажется чем-то «нереально далеким».