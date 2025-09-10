Названо возможное место запуска прилетевших в Польшу дронов

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что сбитые в Польше дроны могли быть запущены с польской территории. Об этом Попов рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее польские власти сообщили, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты. Пострадавших нет.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

«Тут могла быть провокация со стороны Польши. Поляки могли повторно запустить по своей территории ранее упавший где-то дрон», - так ситуацию прокомментировал Попов.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России

Он добавил, что «некий дрон» залетел на очень большое расстояние - 50 километров. Попов предположил, что в Польше могли отремонтировать и повторно запустить упавшую когда-то над Украиной «Герань».