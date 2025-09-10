Министр обороны Литвы прокомментировала ситуацию с БПЛА в воздушном пространстве Польши

Беспилотники, которые были сбиты в Польше, могли попасть в воздушное пространство страны случайно. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT.

Она рассказала, что пока не получила от польской стороны точной информации о том, сколько беспилотников залетели в страну, и что пока известно мало деталей.

«Такое количество беспилотников, которые перемещаются по территории Украины и дезориентируются и уводятся от целей украинскими ПВО, говорит о высокой вероятности того, что это, конечно, потерянные беспилотники. Однако нельзя исключать и возможность того, что определённые объекты могут быть отправлены в качестве целенаправленной провокации», — сказала Шакалене.

По ее словам, предполагаемое нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками является эскалацией ситуации.

Если Польша обратится в НАТО, то Литва это поддержит, добавила министр.

Утром 10 сентября Польша заявила, что задействовала собственные и натовские средства ПВО против беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.