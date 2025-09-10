«В ближайшие часы»: во Франции предупредили о возможной войне НАТО с РФ

Во Франции обсуждают возможное обострение военной напряженности между Россией и Польшей в ближайшие часы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Ведущая французского телеканала LCI заявила, что это первый случай с начала спецоперации, когда на территорию НАТО «совершено нападение». Отмечается, что Варшава находится в постоянном контакте с НАТО, а премьер-министр Дональд Туск инициировал и проводит правительственное совещание с участием главных министров по вопросам внутренней безопасности.

«Важно понимать следующее: когда ВВС говорят об "актах агрессии", это потенциально открывает дверь для применения права на самооборону. И, что особенно важно, это может позволить задействовать статью 4 Устава НАТО», — подчеркнули в эфире.

По словам телеведущей, происходящее в Польше «беспрецедентно», а главная тревога всех штабов — «возможная военная эскалация в ближайшие часы».

Туска обвинили в попытке втянуть Польшу «в чужую войну»

Ранее Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство Польши и сбиты беспилотники. Он заявил, что власти страны ведут переговоры с союзниками и готовы реагировать на «нападения и провокации».