ВС Польши перебрасывают подразделения к границе с Белоруссией

Министерство обороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства. В заявлении российского оборонного ведомства подчеркивается, что в ходе ночного удара по предприятиям ВПК Украины объекты на территории Польши не планировались к поражению. При этом Минобороны РФ подтвердило готовность к диалогу по данной теме. В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные "применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны". Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в "огромном количестве" залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены. МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.