«Глубоко сожалеет»: союзникам Трампа на Ближнем Востоке преподали урок

Катар стал восьмой страной, по территории которой Израиль нанес удар после теракта 7 октября 2023 года. Как сообщает РИА Новости, атака по нему выбивается из общей канвы, ведь Катар — один из ключевых партнеров США в регионе.

4 месяца назад президент США Дональд Трамп посетил Доху и заключил сделок на 1,2 трлн долларов. Не обошлось и без красивых жестов — власти Катара подарили американскому лидеру самолет Boeing 747 стоимостью 400 млн долларов, который переоборудуют в борт номер один. Кроме того, там же находится главная американская база на Ближнем Востоке — Аль-Удейд. В ее развитие Катар пообещал вложить 10 млрд долларов. Ее же бомбил Иран после атаки по его ядерным объектам.

Сам Трамп назвал атаку несчастным случаем. Представители Белого дома решили дополнительно внести ясность.

«Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара», — сообщила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.

Подобные заявления объясняют, почему катарские ВВС были подняты в воздух в момент атаки, но бездействовали. Доха одновременно предоставляет убежище для лидеров ХАМАС и выступает посредником в переговорах с Израилем. Как заявили в палестинском движении, именно во время обсуждения возможного перемирия был нанесен удар. Таким образом, Катар знал о скорой атаке и не предупредил палестинскую делегацию.

За день до удара по Дохе глава МИД Израиля Гидеон Саар отмечал, что правительство Нетаньяху готово принять предлагаемые Вашингтоном условия урегулирования. Сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху в тот же день анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа. Вилка простая: или сделка, или истребление, из-за чего участие в переговорах было необходимо.

Действия Катара можно назвать и предательством палестинцев (Доха считает ХАМАС легитимным руководством Газы), и нарушением обязательств посредника. Однако термины «предательство» и «обязательство» не применимы в XXI веке. Важны лишь факты, и они сейчас говорят о том, что Палестине больше не на кого надеяться.

Катар поделился суверенитетом и с США, и с Израилем, и будет делать это дальше, если этого потребует Вашингтон. О внешнеполитическом влиянии, в которое Доха в последние десятилетия пыталась конвертировать свои ресурсы от продажи энергоносителей, можно забыть.

В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

На Ближнем Востоке понимают, что не стоит придавать большого значения заявлениям других арабских стран о единстве — в конце концов, кто-то из них открыл свое воздушное пространство для истребителей Израиля. И до тех пор, пока страны региона опираются на США в вопросах безопасности, они тоже рискуют оказаться на месте Дохи.

Израиль же получил карт-бланш. Если ХАМАС не пойдет на сделку, истребление населения Газы продолжится, а если согласится — ничто не помешает Нетаньяху аннексировать территорию сектора и сделать условия для жизни палестинцев невыносимыми. Западный берег тоже может готовиться к подобному сценарию.

Однако соседи Катара по Ближнему Востоку могут сделать полезные выводы. В частности, пример Дохи может их убедить, что у США есть лишь один главный союзник в регионе — остальных можно бомбить. Не исключено, что это заставит государства диверсифицировать обеспечение собственной безопасности, а не уповать на одного гаранта.