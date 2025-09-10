ВСУ ударили по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Речь идет об атаке беспилотника, пояснил губернатор. Где именно в городской взорвался дрон, он не сообщил. При этом ранение получил один местный житель. Пострадавший получил осколочное ранение ноги, он находится под наблюдением медиков.

Кроме того, после взрыва дрона поврежден автомобиль, а также неназванные социальный и коммерческий объекты, добавил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее 10 сентября глава Белгородской области показал последствия удара ВСУ по зданию правительства региона. На кадрах видно выбитые оконные рамы и частично обрушившийся фасад.