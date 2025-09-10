Польша попросила НАТО применить 4-ю статью Североатлантического договора в связи с нарушением беспилотниками воздушного пространства республики.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 [Договора о НАТО]", - рассказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Премьер подчеркнул, что решение "о применении статьи 4" было принято совместно с президентом республики Каролем Навроцким.

Президент Польши созовет экстренное заседание из-за беспилотников

В рамках консультаций, которые предусматривает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе, добавил Туск.