Армия РФ загнала бойцов ВСУ в два полукотла

Украинские военные попали в два полукотла восточнее Красного Лимана. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

«ВСУ оказались в двух полукотлах восточнее Красного Лимана в ДНР», – отмечается в сообщении.

При этом источники канала уточнили, что российским войскам осталось пройти до города около восьми километров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские силы вышли на ближайшие подступы к Димитрову. Также он сообщил, что в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. А военный эксперт Ян Гагин заявил о том, что ВС РФ применяют артиллерию и дроны в районе населенного пункта, чтобы вытеснить ВСУ с позиций перед атакой штурмовиков, подчеркнув, что там сейчас «очень жарко».