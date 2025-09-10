Обломки дрона упали на кладбище в Польше
Обломки беспилотника нашли на кладбище в польском посёлке Чешники недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в окружной прокуратуре Замостья.
По информации ведомства, сообщение о находке поступило 10 сентября. На месте специалисты подтвердили, что речь идёт об элементе дрона.
Прокуратура уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны. По его словам, угрозу удалось нейтрализовать.