Обломки дрона упали на кладбище в Польше

Обломки беспилотника нашли на кладбище в польском посёлке Чешники недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в окружной прокуратуре Замостья.

По информации ведомства, сообщение о находке поступило 10 сентября. На месте специалисты подтвердили, что речь идёт об элементе дрона.

Прокуратура уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны. По его словам, угрозу удалось нейтрализовать.