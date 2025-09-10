Европейские страны придерживаются стратегии долгосрочного истощения России через поддержку Украины, однако не хотят прямого противостояния. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр.

По его словам, Запад готов поставлять оружие и разведданные, оказывать финансовую поддержку и дипломатическое давление, но прямое участие НАТО в боевых действиях чревато риском применения ядерного оружия.

«Даже при высокой поддержке Украины в Европе, перспектива прямого конфликта вызывает серьезную озабоченность, а позиции Венгрии и Словакии существенно отличаются. Присутствие европейских войск в Украине вряд ли окажет сдерживающий эффект на Россию», - отметил Умит Назми Хазыр.

4 сентября в Париже прошла встреча стран, готовых оказывать военную помощь Украине, так называемой «коалиции желающих». После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что «гарантии безопасности для Украины уже готовы», и 26 стран готовы направить войска для поддержания мира.

The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией

Накануне хакеры рассекретили условия «коалиции желающих» для признания новых регионов России. В частности, западные страны готовы отдать РФ территории в обмен на разрешение ввести на Украину миротворческий контингент.