Атака 122 украинских БПЛА: пострадавшие и разрушения

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью уничтожили 122 украинских беспилотника, в том числе и над акваторией Черного моря. Какие регионы России оказались под ударом к утру 10 сентября, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака велась с полуночи до 05.00 мск. Были уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Больше всего дронов Вооруженных сил Украины — 21 — были перехвачены над Брянской областью. Еще 17 — над Крымом, 12 уничтожены над Воронежской областью, по 11 – над территориями Белгородской и Курской областей и над Краснодарским краем.

Девять БПЛА были перехвачены над Орловской областью, пять — над Калужской, три — над Рязанской. По два беспилотника средства ПВО уничтожили над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями и один — над Тульской областью. Над акваторией Черного моря были сбиты 15 украинских БПЛА, рассказали в российском военном ведомстве.

Краснодарский край

В Новороссийске сегодня ночью и утром звучал сигнал «Внимание всем» из-за атаки беспилотников. Первый раз мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об опасности в своем Telegram-канале в 3:03 мск, сигнал был включен в 4:53 мск, а затем в 6:22 мск.

По данным главы региона, средства ПВО отражали атаку как дронов, так и безэкипажных катеров.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал Андрей Кравченко.

За ночь над Россией уничтожили 31 украинский беспилотник

При этом в аэропорту Сочи в 1:43 мск в целях безопасности были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 5:25 мск ограничения были сняты. За время их действия четыре самолета были направлены на запасные аэродромы, рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк, применив высокоточное дальнобойное вооружение и ударные БПЛА, в результате пострадала мирная жительница и обрушился лестничный пролет многоквартирного дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, удар был нанесен по Буденновскому району Донецка.

«Пострадала женщина 1971 г.р., ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Существенные нарушения конструктива получил многоквартирный жилой дом по улице Отважных. Произошло обрушение лестничного марша с 3 по 5 этажи. Силами МЧС эвакуировано семь человек, в том числе ребенок», - рассказал глава региона.

Курская область

Обломки БПЛА упали и на частный дом в поселке Лазурный в Курской области, начался пожар, который был оперативно потушен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Собственники самостоятельно ликвидировали возгорание. Также сообщается о возгорании обломков БПЛА на улице Союзной. К месту происшествия направлены пожарные и спасательные службы. К счастью, пострадавших нет!» - написал он.

Калужская область

Сбиты пять украинских дронов на территориях Малоярославецкого, Мещовского, Козельского и Бабынинского районов Калужской области. Обломками одного из беспилотников поврежден фасад административного здания, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет», — уточнил Шапша.

При этом в аэропорту Калуги (Грабцево) сегодня ночью был временно ограничен прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, это делается для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что накануне в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае погиб мужчина и были повреждены шесть частных домов.