Продвижение в Купянске и удар по взводу ВСУ: новости СВО к утру 10 сентября

В Минобороны России сообщили об успешных операциях в Днепропетровской области и уничтожении американской гаубицы М-119. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 10 сентября.

Уничтожение «Акации»

Российские FPV-дроны уничтожили самоходную гаубицу ВСУ «Акация», сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Замаскированная украинская «Акация» была обнаружена дронами-разведчиками в одной из лесополос.

Операции в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М-119 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Огневая позиция ВСУ была выявлена разведкой в районе села Новогригоровка. Удар по М-119 был нанесен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кроме того, российские гранатометчики уничтожили живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Операторы беспилотников зафиксировали активность ВСУ в лесополосе - украинские солдаты пытались оборудовать огневые позиции и закрепиться на участке. По полученным координатам был нанесен удар расчетом автоматического гранатомета АГС-17.

Операция Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар был нанесен авиаракетами. После удара экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Продвижение в Купянске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские штурмовики продвигаются в Купянске Харьковской области. По данным Марочко, ВС РФ взяли под огневой контроль полуторакилометровый участок местной трассы. Ранее этот участок использовался ВСУ.

Бойцы ВСУ обстреляли свое подкрепление в Купянске

Уничтожение взвода ВСУ

Марочко заявил РИА Новости, что российские силы уничтожили взвод ВСУ у села Колодези на Краснолиманском направлении в ДНР. По словам Марочко, ВС РФ окружили взводный опорный пункт ВСУ, украинские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов.