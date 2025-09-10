Средства ПВО уничтожили ночью 122 беспилотника над регионами РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили прошедшей ночью 122 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области и Крыму – 21 и 17 БПЛА соответственно. Еще 12 беспилотников сбили в Воронежской области, по 11 дронов – в Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае, девять – в Орловской области, пять – в Калужской, три – в Рязанской, по два БПЛА – в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях, а также еще один – в Тульской области.

Помимо этого, еще 15 украинских беспилотников удалось перехватить над акваторией Черного моря.

В Ростовской области здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе получило повреждения после падения обломков БПЛА. Из интерната эвакуировали 73 ребенка и 5 сотрудников школы. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала.

Утром 10 сентября власти Новороссийска в Краснодарском крае сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров. Местных жителей призвали укрыться дома или в других безопасных местах.