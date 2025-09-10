ВСУ, используя изощренные манипуляции, запугивают жителей Херсона приходом России, побуждая их уехать из города.

Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Они (украинские военные) говорят оставшимся в Херсоне жителям, что вам нужно уезжать, потому что русские вернутся, и вы останетесь людьми второго сорта, потому что вы не эвакуировались. Вам не выдадут паспорта, вас не признают», — посетовал политик.

При этом, по его словам, несмотря на угрозы представителей киевского режима и украинских бойцов, жители ждут возращения города в состав России.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы Украины начали использовать тактику фашистов, минируя многоэтажки на Карантинном острове в Херсоне.

До этого губернатор заявил, что Херсонская область находится сейчас на очень важном историческом этапе. По словам Сальдо, большую помощь региону оказывают власти России, не без участия Дальнего Востока.