В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он.

Кравченко также напомнил о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Атака БПЛА произошла в российском городе

7 сентября стало известно, что в России разработали систему модульных заграждений «Аурелия» для борьбы с безэкипажными катерами. Испытания проводились в Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота РФ. Система «Аурелия», уточнили в организации-разработчике «Русич», засасывает в себя активные элементы при прохождении по ней безэкипажного или другого катера и приводит его двигатель в негодность.

Ранее украинский безэкипажный катер попал в распоряжение российских специалистов.