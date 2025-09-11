МВД Туниса назвало преднамеренной атаку на судно из "Флотилии стойкости"

Министерство внутренних дел Туниса сообщило, что произошедшее в ночь на 10 сентября нападение на одно из судов направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда" (GSF, "Флотилии стойкости") было преднамеренным. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

"Произошедшее вчера нападение на одно из судов, пришвартованных в порту Сиди-Бу-Саида, было спланированным", — говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что проводят расследование для раскрытия всех фактов и выявления виновных. 10 сентября сообщалось, что самый крупный корабль "Глобальной флотилии Сумуда" (GSF), которая следует в сектор Газа, подвергся атаке беспилотника в Тунисе. 9 сентября в "Глобальной флотилии Сумуда" заявили, что одно из ее судов было атаковано дроном. Там уточнили, что мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии под названием Family Boat, следовавший в сектор Газа.

На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета флотилии. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. 31 августа "Глобальная флотилия Сумуда" под руководством шведской экоактивистки Греты Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся активисты и гуманитарная помощь.