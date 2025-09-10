Атака БПЛА произошла в российском городе

В Новороссийске произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Отмечается, что в городе звучит сирена. Глава города призвал не подходить к окнам всех, кто находится в помещении.

«Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — отметил он.

UPD: Сигнал был отменен в 05:39 по московскому времени.

