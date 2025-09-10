Генерал бундесвера Катер заявил о критической ситуации для ВСУ на фронте

RT на русском

Ситуация для Вооружённые силы Украины на фронте сложилась критическая. Такое мнение высказал генерал бундесвера в отставке Роланд Катер.

В эфире YouTube-канала Welt он подчеркнул, что российские войска превосходят ВСУ как на земле, так и в воздухе.

«Ситуация для Украины в высшей степени критическая…» — сказал Катер.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал очевидной победу России в конфликте на Украине.