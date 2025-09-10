Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

Финляндия, получив независимость от России, всегда воевала против нее и сейчас в составе НАТО представляет собой реальную угрозу, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. По его словам, НАТО вовлечен в этот процесс и интенсивно осваивает сушу, море, воздух, космос и киберпространство.

Политолог отметил, что соседняя страна вступила в НАТО, чтобы быть частью военного блока, значит можно ожидать, что это будет использовано как плацдарм для удара по России. Глазунов пояснил, что в сегодняшнем конфликте на Украине НАТО имеет свои интересы, в которые не входит победа России, а значит они готовы и сами развязать войну.

«Финляндия вступила в военный блок, она уже изначально реальная угроза, от нее можно ожидать все что угодно. И финны всегда нас недолюбливали, хотя Финляндия была до того, как стать частью России, частью Швеции. И в принципе независимость Финляндии дали не шведы, а именно советская Россия. Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага. Мы хотим дружить с Финляндией, а они не хотят с нами дружить», — заключил политолог.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года вместе со Швецией после того, как в мае 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. На территорию страны впоследствии начала вводиться военная инфраструктура, на что в Кремле пообещали принять все меры безопасности.